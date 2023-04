Tesla : des hausses de prix !

(Boursier.com) — Tesla remonte un peu en début de séance à Wall Street, loin de rattraper toutefois sa chute brutale de la veille consécutive à une publication trimestrielle décevante. Le groupe a décidé d'une augmentation des prix de ses Model S et X aux États-Unis, après une série de baisses de prix plus tôt cette année qui ont affecté les marges. Tesla a augmenté ainsi les prix de chaque version de ses modèles haut de gamme de 2.500$, ce qui représente des majorations de 2 à 3% environ selon Bloomberg, qui cite le site Web de l'entreprise. Les Model S et X commencent désormais à 87.490$ et 97.490$, respectivement. Ces ajustements interviennent deux jours après que Tesla a baissé les prix de son SUV Model Y et de sa berline Model 3 à volume beaucoup plus élevé pour la deuxième fois ce mois, ajoute Bloomberg.