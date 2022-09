Tesla : des détails très intéressants sur la production

(Boursier.com) — Tesla aurait fourni des détails de production aux employés de la gigafactory du Nevada, indique CNBC. Des personnes travaillant dans cette usine racontent ainsi à CNBC que lors d'une réunion, le nouveau dirigeant de la gigafactory a livré à des centaines d'employés des informations détaillées sur la production. La gigafactory aurait ainsi fabriqué 283 473 groupes motopropulseurs au deuxième trimestre et aurait enregistré une production d'août supérieure à celle de tous les mois précédents, à l'exception d'octobre 2021. L'usine de Fremont, en Californie, aurait désormais une capacité de 12 000 voitures/semaine et se serait fixé comme prochain objectif 14 000 voitures/semaine. La gigafactory devrait produire 8 800 batteries haute tension chaque semaine pour soutenir les objectifs de production de Fremont... L'usine de Brandebourg, en Allemagne, aurait récemment atteint le niveau de production de 1 000 voitures/semaine, et Tesla s'attend à ce qu'elle atteigne 5 000 voitures/semaine d'ici la fin de l'année. L'usine d'Austin, au Texas, aurait aussi récemment atteint le niveau de production de 1 000 voitures/semaine.

Tesla serait en outre sur le point de produire 442 Megapacks (accumulateurs lithium-ion de grand envergure) au troisième trimestre. La gigafactory aurait également fabriqué 37 600 Powerwalls (batteries domestiques de stockage d'énergie) au deuxième trimestre et serait en passe d'augmenter la production de 22% au troisième trimestre.

Tesla souhaite enfin que les employés des gigafactory améliorent leur efficacité, en réduisant le temps passé à fabriquer chaque unité de leurs produits.