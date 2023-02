Tesla : des actionnaires accusent le groupe de déclarations trompeuses sur la conduite autonome

(Boursier.com) — Tesla et Elon Musk ont-ils surestimé les capacités de la technologie de conduite autonome du constructeur texan de voitures électriques ? Tesla et son directeur général ont été poursuivis hier par des actionnaires, qui les accusent d'avoir exagéré l'efficacité et la sécurité de ces technologies. Il s'agit selon Reuters d'un projet de recours collectif déposé auprès du tribunal fédéral de San Francisco. Les actionnaires en question jugent avoir été trompés quatre années durant par les déclarations du groupe et de son CEO à propos de ces technologies d''autopilot' ou conduite autonome, soupçonnées d'être une cause possible de plusieurs accidents mortels. Ils estiment que l'action Tesla a décroché à plusieurs reprises, au fur et à mesure que la "vérité" devenait connue, et notamment après les rapports de presse indiquant que la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ou que la SEC (Securities & Exchange Commission) enquêtaient sur ces technologies et sur les affirmations de Musk. Le cours de Tesla avait en effet dévissé de 6% le 16 février après que la NHTSA eut forcé le rappel de plus de 360.000 véhicules Tesla équipés du logiciel 'FSD beta' de conduite autonome...