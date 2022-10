Tesla dérape à Wall Street, après des livraisons décevantes

(Boursier.com) — Tesla abandonne 4,4% avant bourse à Wall Street vers les 253$, poursuivant sur sa tendance baissière après des livraisons décevantes expliquées par les difficultés logistiques. Au troisième trimestre, le groupe a produit 365 923 véhicules et livré 343 830 véhicules. "Historiquement, nos volumes de livraison ont été faussés vers la fin de chaque trimestre en raison de la construction de lots régionaux de voitures. Alors que nos volumes de production continuent de croître, il devient de plus en plus difficile de garantir une capacité de transport de véhicules et à un coût raisonnable pendant ces semaines de pointe de logistique. Au troisième trimestre, nous avons commencé la transition vers un mélange régional plus homogène de construction de véhicules chaque semaine, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de voitures en transit à la fin du trimestre. Ces voitures ont été commandées et seront livrées aux clients à leur arrivée à destination", a résumé Tesla, qui publiera ses résultats financiers du troisième trimestre 2022 après la clôture des marchés le mercredi 19 octobre.

Les livraisons unitaires de Tesla au troisième trimestre étaient attendues à 358 000. Le groupe en a donc finalement livré un peu moins de 344 000, dont 325 158 Model 3/Y et 18 672 Model S/X. Le groupe d'Elon Musk a produit 345 988 Model 3/Y sur la période et 19 935 Model S/X.

Les chiffres de livraison sont intervenus dans la foulée de l'événement AI Day de Tesla, qui s'est tenu après la clôture de vendredi. Musk a présenté pour l'occasion un prototype d'humanoïde qui a marché et levé les mains, un peu plus d'un an après qu'un humain déguisé en robot eut dansé sur scène lors d'une présentation similaire sur les efforts du groupe dans l'intelligence artificielle. "L'un des principaux objectifs de l'organisation de la deuxième journée de l'IA était d'attirer des talents", a déclaré Ben Kallo, analyste de Baird, cité par Bloomberg. Ce spécialiste conseille l'achat de la valeur Tesla. "Il s'agit d'un élément essentiel pour faire avancer ses initiatives alors que la pénurie de main-d'oeuvre sur le marché se poursuit, en particulier pour les ingénieurs hautement qualifiés", a ajouté le broker.