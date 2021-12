Tesla : dépassé par la demande ?

(Boursier.com) — Tesla corrige encore sous les 1.000$ à Wall Street ce vendredi, cédant 2% après une chute de plus de 6% hier. Pourtant, la demande semble très forte pour les véhicules du groupe. Electrek fait état de la vente d'une flotte de centaines de Model 3 à la ville de New York. En outre, Tesla aurait arrêté de prendre les commandes des Model S et X en dehors de l'Amérique du Nord, anticipant désormais la reprise des livraisons sur les autres marchés durant le second semestre 2022. Le groupe aurait informé les acquéreurs potentiels hors Amérique du Nord de ce délai. "Afin d'accélérer la livraison des commandes existantes, y compris votre commande de Model X, autant que possible, nous n'acceptons actuellement plus de nouvelles commandes pour les Model S et X en provenance de marchés en dehors de l'Amérique du Nord", peut-on lire dans un courriel adressé à un client de Tesla, relayé par Electrek.

Tesla avait stoppé la production des Model S et X en janvier de l'an dernier pour mettre à jour les véhicules, mais continuait de prendre les commandes. La production avait été décalée, les nouveaux Model S étant ensuite sortis d'usine à partir de juin et les Model X en octobre. Tesla tente désormais d'honorer déjà son backlog nord-américain. Electrek explique que l'Europe se retrouverait par conséquent sans Model S et X durant un an et demi.