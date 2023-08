Tesla : démission surprise d'un important dirigeant

(Boursier.com) — Tesla abandonne 2% en début de séance à Wall Street après l'annonce du départ surprise de Zachary Kirkhorn. Le constructeur automobile a en effet annoncé la démission de son directeur financier. Vaibhav Taneja, chef comptable de Tesla, occupera le poste de CFO, en plus de ses fonctions actuelles. Z.Kirkhorn, présent dans l'entreprise depuis 13 ans, restera néanmoins avec Tesla jusqu'à la fin de l'année. La société dirigée par Elon Musk n'a pas précisé la raison du départ de Kirkhorn. "Faire partie de cette entreprise est une expérience spéciale et je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli ensemble depuis mon arrivée il y a plus de 13 ans", a déclaré Z.Kirkhorn dans un post sur LinkedIn.