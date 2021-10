Tesla déménage dans le Texas

(Boursier.com) — Tesla va transférer son siège social à Austin, Texas, après avoir passé 18 ans en Californie. C'est Elon Musk, lui-même, qui a annoncé ce déménagement jeudi, lors de la réunion des actionnaires du constructeur de véhicules électriques. Une décision qui intervient malgré le malaise croissant de certaines entreprises à l'égard des politiques de l'État texan, telles qu'une récente loi sur l'avortement - qui a été temporairement bloquée - et les efforts visant à restreindre les droits des électeurs.

Tesla suit le chemin déjà emprunté par plusieurs autres grandes sociétés californiennes qui ont opté pour le Texas, où les impôts et le coût de la vie sont moins élevés, et les réglementations commerciales moins nombreuses. Hewlett Packard Enterprise a par exemple transféré sa base à Houston et Charles Schwab a déplacé son siège de San Francisco à Dallas. "Nous allons continuer à développer nos activités en Californie. Il ne s'agit pas pour Tesla de quitter la Californie", a néanmoins indiqué le patron de Tesla.

En outre, lors de cette même réunion, Elon Muskin a affirmé que seule une double pénurie mondiale de puces et de navires pouvait empêcher Tesla de maintenir une croissance de plus de 50% : "Nous avons eu une année fantastique, nous avons eu des livraisons de véhicules record... Il semble que nous avons de bonnes chances de maintenir cela. Fondamentalement, si nous pouvons obtenir les puces, nous pouvons le faire. Espérons que cette pénurie de puces s'atténuera bientôt, mais je me sens confiant de pouvoir maintenir quelque chose comme au moins 50% pendant un certain temps".

La pénurie de puces ne semble pour le moment pas toucher Tesla. En début de semaine, la société a annoncé des livraisons record de 241.300 voitures au troisième trimestre, battant le précédent record de 201.250 véhicules du deuxième trimestre.