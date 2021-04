Tesla : crash mortel au Texas, Elon Musk s'insurge

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla fait les gros titres depuis hier, alors qu'une voiture électrique du groupe apparemment sans conducteur s'est crashée contre un arbre samedi soir au Texas, tuant ses deux passagers. La police texane va demander au groupe californien les données du crash fatal, a indiqué un officier senior à Reuters. Elon Musk, le CEO de Tesla, a affirmé pour sa part que les vérifications de la compagnie montraient que l'Autopilot, système d'assistance à la conduite du constructeur, n'était pas enclenché. Des témoignages montreraient qu'aucun conducteur n'était au volant de la voiture, une berline Model S de Tesla, lors de l'accident. Le crash est selon Reuters le 28ème accident impliquant une Tesla, faisant l'objet d'une investigation de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), régulateur américain de la sécurité des véhicules. L'accident ferait aussi l'objet d'une enquête du National Transportation Safety Board (NTSB). Les informations connues sur l'accident de samedi montrent que la Model S de 2019 roulait à vive allure près de Houston, lorsqu'elle n'est pas parvenue à négocier un virage. La voiture est sortie de la route et s'est écrasée dans un arbre, prenant feu. Deux hommes ont péri dans l'accident, l'un sur la place avant passager et le propriétaire de la voiture assis à l'arrière.

Exactly

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Elon Musk a répondu sur Twitter à un message de 'Whole Mars Catalog' qui prenait la défense du groupe. "100 personnes sont mortes aux Etats-Unis aujourd'hui dans des accidents de voiture. Plus de 3.698 dans le monde. 137.000 personnes ont été sérieusement blessées. Cela arrive tous les jours. Où est l'indignation ? L'Autopilot / FSD est une tentative de résoudre ce problème une fois pour toutes. Imaginez s'ils couvraient tous les crashs de voitures qui font partie de notre vie quotidienne comme ils l'ont fait avec les accidents de Tesla ? Juste une seule histoire pour les 100 morts d'aujourd'hui. Peut-être que les gens commenceraient à se réveiller", a ainsi argumenté l'utilisateur de Twitter. "Exactement", a simplement répondu Musk.

"Cela n'a pas de sens. Il y a des mesures de sécurité en place pour s'assurer que le siège du pilote automatique soit soumis à un poids et qu'il y ait un conducteur, les mains doivent être sur le volant toutes les 10 secondes ou il se désengage. L'Autopilot ne dépasse pas les limites de vitesse", ajoute un autre utilisateur de Twitter. "Votre recherche en tant que particulier est meilleure que celle des professionnels du WSJ (Wall Street Journal)", a répondu Musk à l'internaute. "Les journaux de données récupérés jusqu'à présent montrent que le pilote automatique n'était pas activé et que cette voiture n'a pas acheté le FSD. De plus, l'Autopilot standard demanderait que les lignes de marquage soient matérialisées, ce que cette rue n'avait pas".