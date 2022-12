Tesla corrige encore, avec les craintes sur la production de Shanghai

(Boursier.com) — Tesla perd encore près de 3% avant bourse à Wall Street ce mercredi, alors que malgré le démenti du groupe d'Elon Musk, les opérateurs craignent toujours une réduction importante de la production de Model Y à Shanghai. Deux sources proches du dossier citées par l'agence Reuters avaient indiqué plus tôt cette semaine que le groupe entendait réduire de plus de 20% la production de Model Y de l'usine de Shanghai ce mois-ci, en comparaison du mois antérieur. En outre, le Barron's s'interroge sur la question de la demande pour les véhicules de Tesla, citant l'analyste Toni Sacconaghi de Bernstein selon lequel les véhicules électriques du groupe sembleraient de plus en plus "subir un problème de demande".