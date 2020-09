Tesla consolide, après un vertigineux rallye

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla , qui vient de procéder à un fractionnement de son titre (division par cinq du nominal) et vole de sommet en sommet à Wall Street, consolide légèrement de moins de 2% ce jour à 488$ après avoir flambé de 12,6% hier soir. Le constructeur californien de véhicules électriques entend lever jusqu'à 5 milliards de dollars par cessions d'actions. Une fois encore, le groupe d'Elon Musk choisit le timing idéal pour lever des fonds, profitant de l'euphorie récente. Le titre prend en effet... près de 500% cette année. La capitalisation boursière atteint ainsi 455 milliards de dollars, plus du double désormais de celle du Japonais Toyota.

Tesla entend utiliser le produit de l'offre pour renforcer son bilan et pour des besoins généraux. Le groupe veut renforcer la production de ses modèles existants et construire de nouvelles usines près de Berlin, en Allemagne, et d'Austin, Texas. Tesla prévoit par ailleurs de lancer de nouveaux produits, dont son Tesla Semi et son pick-up futuriste Cybertruck. Dix banques, dont Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup et Morgan Stanley, s'occupent de la transaction.