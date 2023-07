Tesla : commencerait à licencier du personnel dans son usine de Shanghai

(Boursier.com) — Tesla serait en train de licencier certains salariés travaillant au sein de son usine de production de batteries à Shanghai, rapporte 'Bloomberg'. Citant des personnes proches du dossier, l'agence indique que le constructeur a commencé à informer certains employés de sa décision plus tôt cette semaine et que certains ont eu la possibilité d'être transférés vers d'autres activités (peinture, assemblage...) Ni le nombre de travailleurs concernés, ni les raisons précises des licenciements n'ont filtré. Environ 20.000 personnes sont employées dans l'usine Tesla de Shanghai, qui a la capacité de produire environ 1 million de véhicules électriques par an et est à l'origine de plus de la moitié de la production mondiale de l'entreprise américaine.

Bien que Tesla utilise des batteries fabriquées par LG Energy Solution et Contemporary Amperex Technology, elles doivent être intégrées dans des modules et des packs de batterie avant d'être installées dans un véhicule, souligne l'agence. Une grande partie de ce processus est effectuée dans l'atelier de batteries de Tesla. Certains équipements d'automatisation qui pourraient aider à remplacer le travail humain sur la chaîne de production de batteries sont en phase de conception et de construction, précisent les sources de 'Bloomberg'.

Cette information intervient alors que le groupe d'Elon Musk et 15 constructeurs chinois ont signé hier un accord visant à maintenir une concurrence loyale et à éviter des "tarifications anormales" sur le plus grand marché mondial des véhicules électriques.