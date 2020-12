Tesla chute pour sa première séance au sein du S&P500

(Boursier.com) — Le jour J est arrivé pour Tesla. Et comme attendu, l'action du constructeur de véhicules électriques souffre pour sa première journée au sein du S&P500. En début de séance le titre perd 5% à 659,6 dollars. Un repli à relativiser alors que la valeur a été multipliée par plus de 8 depuis le début de l'année (+730%!). Cette intégration a également été largement anticipée puisque le titre a pris environ 70% depuis la mi-novembre et l'annonce de son arrivée au sein du S&P 500.

Avec une capitalisation boursière proche de 660 milliards de dollars, Tesla est, de loin, la plus importante compagnie à rejoindre l'indice phare de Wall Street. La société représente environ 1% du poids total de l'indice. La firme californienne est d'ailleurs désormais la 9e capitalisation boursière au monde, et se rapproche peu à peu de Facebook (787 Mds$). Le pionnier des véhicules électriques rejoint également le S&P 100, en remplacement d'Occidental Petroleum.

Signe de la hype autour du groupe d'Elon Musk, Tesla est l'action la plus échangée en valeur à Wall Street, avec 18 milliards de dollars d'actions négociées en moyenne lors de chaque séance (au cours des 12 derniers mois), contre 14 Mds$ en moyenne pour Apple, en deuxième position, selon les données de 'Refinitiv'. Reste désormais à savoir si Tesla va poursuivre son incroyable ascension en 2021 alors que de l'aveu même de son patron le titre est trop cher.