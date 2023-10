Tesla : chute des ventes de VE produits en Chine

(Boursier.com) — Tesla demeure sous surveillance ce lundi à Wall Street, alors que ses ventes de véhicules électriques produits en Chine ont baissé de 10,9% sur un an en septembre. Citant des données publiées dimanche par la China Passenger Car Association (CPCA), Reuters rapporte que Tesla a connu une baisse de 10,9% des ventes de véhicules électriques produits en Chine, avec 74.073 unités vendues en septembre, par rapport à la même période de l'année dernière. Les chiffres de ventes des véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine par Tesla ont diminué de 12% par rapport au mois précédent. Dans le même temps, le constructeur automobile chinois BYD a enregistré une augmentation de ses livraisons de véhicules de 42,8%, passant de 200.973 unités en septembre de l'année dernière à 286.903 unités le mois dernier, avec ses modèles VE et hybrides. Reuters note que Tesla livre plus de véhicules exportés de Chine en début de trimestre, avant de se concentrer sur les livraisons locales en fin de trimestre.