Tesla : changement de stratégie en Chine ?

(Boursier.com) — Tesla cherche à modifier sa stratégie commerciale en Chine, selon l'agence Reuters. Des personnes connaissant les plans ont indiqué que le constructeur texan de véhicules électriques pourrait fermer certains showrooms dans les villes et mettre plutôt l'accent sur les magasins de banlieue qui pourraient également réparer les voitures. L'article indique que le nombre d'emplacements urbains à fermer et d'emplacements de banlieue à ouvrir n'est pas connu, pas plus d'ailleurs que le coût de ce changement de stratégie.