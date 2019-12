Tesla casse les prix en Chine, le titre au sommet !

(Boursier.com) — L'action Tesla a bondi mercredi de 3,7% pour terminer à 393,15$ à Wall Street, signant un record historique pour la première fois depuis le 18 septembre dernier. Selon l'agence 'Bloomberg', qui cite des sources ayant connaissance de la question, le géant californien des véhicules électriques, envisagerait de baisser de 20% voire plus les prix de ses Model 3 qui sortiront de la toute nouvelle usine de Shanghai à destination du marché chinois.

Le groupe d'Elon Musk entendrait ainsi attirer plus d'acheteurs potentiels. Le prix local de sa Model 3 devait débuter à 355.800 yuans (50.800$). Il serait donc allégé de 20% ou plus d'ici mi-2020, affirment les sources de Bloomberg. Tesla rendrait cette baisse de prix possible en sourçant les composants localement. Un responsable chinois de Tesla, questionné par 'Bloomberg', a décliné tout commentaire.