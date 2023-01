Tesla casse aussi les prix aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Tesla baisse les prix des Model 3 et Model Y pour le marché américain. Selon un calcul de Reuters basé sur les prix du site Web de Tesla, les baisses varient entre 6% et 20% par rapport aux prix antérieurs. Ces nouveaux prix ne tiennent par ailleurs pas compte du crédit fédéral de 7.500 dollars accordé depuis le début du mois pour l'achat d'un certain nombre de véhicules électriques aux Etats-Unis.

Le groupe d'Elon Musk avait déjà consenti ces derniers jours des remises en Chine, en Corée du Sud, au Japon, à Singapour et en Australie, alors qu'il oriente visiblement sa stratégie vers les gains de parts de marché plutôt que les marges.

En Chine, marché crucial, le géant texan de l'automobile électrique, qui a perdu deux tiers de sa valeur à Wall Street l'an dernier, baisse aussi les prix des Model 3 et Model Y. Tesla a ainsi réduit les prix de ses voitures en Chine pour la deuxième fois en moins de trois mois, alimentant une guerre des prix dans un contexte d'assombrissement des perspectives de la demande sur le plus grand marché automobile du monde. La dernière réduction, ainsi que les baisses de prix d'octobre et que diverses incitations pouvant atteindre 10 000 yuans accordées aux acheteurs chinois au cours des trois derniers mois, représentent une réduction de 13% à 24% des prix de Tesla depuis septembre, selon les calculs de Reuters.