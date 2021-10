Tesla bondit, après son record de livraisons

(Boursier.com) — Tesla gagne 3% avant bourse vers les 800$ à Wall Street, au plus haut depuis le mois de février et à 10% de ses sommets historiques. Le groupe californien est parvenu pour le troisième trimestre à défier les perturbations de supply chain et à réaliser des livraisons record. Les pénuries de 'puces' frappant l'industrie et les problèmes logistiques n'ont pas ralenti le groupe d'Elon Musk, qui a livré 241 300 véhicules au total, dans le monde, sur le trimestre. Wall Street anticipait pour sa part 225 000 à 230 000 livraisons. Les livraisons se sont ainsi envolées de 73% en glissement annuel ! Le groupe a livré 232 025 Model 3 et Model Y, ainsi que 9 275 Model S et X.

Sur le troisième trimestre, période de juillet à septembre, le groupe est même parvenu à une croissance séquentielle de 20%, en comparaison d'un deuxième trimestre déjà record. Il s'agit du sixième trimestre consécutif de croissance séquentielle pour le groupe, que rien ne semble donc arrêter. Musk a avoué que Tesla avait subi, plus tôt au troisième trimestre, une pénurie extrêmement sévère d'équipements. Il a donc demandé aux employés de faire le maximum en fin de trimestre, relate Reuters, citant un courriel interne. Le CEO de Tesla a évoqué une vague de livraisons de fin de trimestre inhabituellement haute.

La production totale sur le troisième trimestre a grimpé de 15% séquentiellement pour atteindre 237 823 unités, dont 228 882 Model 3 et Y, et 8 941 Model S et X. En Chine, la croissance des exportations vers l'Europe et l'introduction d'un Model Y moins cher a dopé la production. Les livraisons record du trimestre ont aussi été tirées par une performance remarquable en Chine, jugent les spécialistes. La fabrication sera la force concurrentielle à long terme de Tesla, a affirmé Musk sur Twitter.

Le charismatique patron a remercié sur Twitter l'équipe de Tesla, ainsi que les fournisseurs et partenaires logistiques "d'avoir surmonté ces grandes difficultés". Le groupe a lui remercié surtout ses clients "pour leur patience, alors que nous traversons des difficultés mondiales de supply chain et logistique".