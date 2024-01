Tesla : bond des ventes de véhicules fabriqués en Chine

(Boursier.com) — Tesla a vendu 94.139 véhicules électriques fabriqués en Chine en décembre, une croissance de 69% par rapport à l'année précédente, selon des données dévoilées ce mercredi par la China Passenger Car Association et relayées notamment par Reuters. Les livraisons de Model 3 et Model Y fabriqués en Chine ont augmenté de 14% par rapport à novembre. Cela porte les ventes de véhicules Tesla fabriqués en Chine, incluant les exportations, à 947.742 unités pour l'ensemble de l'année - soit 52% des livraisons mondiales du groupe d'Elon Musk. L'usine Tesla de Shanghai est en mesure de produire 1,1 million d'unités Model 3 et Model Y par an, et fournit la Chine, l'Australie ou encore l'Europe.

Le concurrent chinois BYD, avec ses véhicules Dynasty et Ocean, a livré quant à lui 341.043 véhicules en décembre, soit une croissance de 13% par rapport à novembre et un gain de 45% sur un an. BYD a connu un trimestre record avec les ventes de 944.779 véhicules à énergie nouvelle au quatrième trimestre dont 526.409 VE purs, précise Reuters sur la base des données CPCA.

Au quatrième trimestre, le groupe d'Elon Musk a produit au total environ 495.000 véhicules et livré plus de 484.000 unités. En 2023, les livraisons de véhicules ont augmenté de 38% sur un an à 1,81 million, tandis que la production a augmenté de 35% à 1,85 million d'unités. Sur l'année, le groupe a produit 1.775.159 Model 3 et Y. Le groupe a livré par ailleurs 1.739.707 unités de ces modèles, qui représentent l'essentiel de la performance annuelle et trimestrielle. Le groupe a écoulé au total 484.507 unités sur le dernier trimestre, contre environ 483.200 de consensus. La production, à 494.989 unités, bat aussi le consensus qui se situait à 482.300 unités. Tesla a donc livré un nombre record de véhicules au quatrième trimestre et atteint son objectif de 1,8 million pour 2023, selon les chiffres publiés hier.