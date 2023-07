Tesla : baisses de prix à Hong Kong

(Boursier.com) — Tesla ajusterait encore en baisse les prix de certains véhicules électriques Model 3 et Model Y à Hong Kong, selon Reuters, qui cite un autre média. Le constructeur automobile texan devrait ainsi réduire les prix de plusieurs variantes de ses véhicules Model 3 et Model Y à Hong Kong à partir du 4 août, a rapporté ce lundi le 'Hong Kong Economic Times'. Les rabais iraient de 6% à 11,9%. Rappelons que le titre Tesla avait souffert plus tôt ce mois suite à la publication trimestrielle du groupe, marquée par un tassement des marges avec les baisses de prix dans diverses régions.