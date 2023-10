Tesla baisse encore ses prix !

(Boursier.com) — Tesla a réduit encore les prix de ses modèles les plus populaires aux Etats-Unis, quelques jours seulement après la publication de livraisons inférieures aux attentes de marché pour son troisième trimestre. L'agence Bloomberg note ainsi que le groupe d'Elon Musk a abaissé le prix de départ du Model 3 de base de 1.250$, à 38.990$, et a réduit le prix de la version 'long-range' de la berline du même montant, à 45.990$. Tesla a par ailleurs réduit de 2.250$ le prix de la version performance du Model 3, qui commence désormais à 50.990$ selon les relevés de Bloomberg, et de 2.000$ sur les versions longue autonomie et performance du véhicule utilitaire sport Model Y, qui coûtent désormais 48.490$ et 52.490$, respectivement. Enfin, Tesla a réintroduit une version moins chère du Model Y plus tôt cette semaine.

Rappelons que Tesla a livré 435.059 véhicules "seulement" sur son troisième trimestre, ce qui traduit un recul séquentiel par rapport au trimestre précédent et une performance très inférieure au consensus. Le groupe doit livrer plus de 475.000 voitures supplémentaires pour atteindre son objectif de 1,8 million sur l'année, calcule Bloomberg.