Tesla baisse encore ses prix !

(Boursier.com) — Tesla a réduit une fois encore les prix de ses modèles les plus chers, rapporte Bloomberg, alors que le CEO du groupe, Elon Musk, avait récemment constaté que les baisses antérieures avaient ravivé l'intérêt des consommateurs. Les Model S et X commencent désormais à respectivement 89.990$ et 99.990$ aux États-Unis, en baisse respective de 5,3% et 9,1%, Bloomberg citant à ce sujet le site Web du constructeur texan de véhicules électriques. La société a baissé les prix des versions Plaid plus performantes de chaque véhicule de 4,3% et 8,3%. À 109.990$, les itérations Plaid des S et X coûtent désormais 26.000$ et 29.000$ de moins qu'au début du mois de janvier, mesure l'agence.

Musk avait indiqué la semaine dernière que le désir de posséder une Tesla était "indiscernable de l'infini" et que la demande "deviendrait folle" à mesure que l'entreprise rendrait ses voitures plus abordables. La réduction des prix des Model S et X suggère que ces véhicules ont peut-être été moins stimulés par les réductions effectuées par la société dans sa gamme il y a sept semaines, ajoute Bloomberg, plus pragmatique. "Nous avons constaté que même de petits changements dans le prix ont un effet important sur la demande, très important", avait affirmé Musk lors de la récente journée des investisseurs du 1er mars.