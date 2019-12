Tesla aurait obtenu un nouveau gros prêt en Chine

Tesla aurait obtenu un nouveau gros prêt en Chine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla aurait obtenu à un nouveau prêt de 10 milliards de yuans (1,3 milliard d'euros) auprès d'un consortium bancaire chinois sur une durée de cinq ans. Selon les sources de Reuters, le constructeur américain utilisera ce nouvel emprunt pour réaménager sa dette existante ainsi que pour développer son usine de Shangaï et ses opérations en Chine. Tesla visa la production d'au moins 1.000 Model 3 par semaine d'ici la fin de l'année.

L'usine, qui est le premier site de conception de Tesla en dehors des États-Unis, est la pièce maîtresse du groupe d'Elon Musk pour stimuler ses ventes sur le plus grand marché automobile du monde et éviter les droits de douane plus élevés imposés sur les importations de voitures fabriquées aux États-Unis. Des rumeurs de baisse de prix de la Model 3 en Chine ont d'ailleurs circulé dans les salles de marché la semaine passée.