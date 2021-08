Tesla augmenterait de 5.000$ le prix de la Model S

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla aurait augmenté encore de 5.000$ de plus le prix de base de sa Tesla Model S, croit savoir le site spécialisé Electrek. Ainsi, le prix de base de la berline aurait été majoré de 10.000$ en moins d'un mois aux USA. Le site rappelle que Tesla a finalement débuté les livraisons des nouvelles Tesla Model S en juin, commençant par les Model S Plaid (version à haute performance), qui ont aussi connu une hausse de prix de 10.000$ le mois dernier. Quelques semaines plus tard, alors que Tesla débutait les livraisons de la nouvelle version de base, la Model S Long Range, le groupe californien avait relevé de 5.000$ le prix du véhicule. Ce jour, le groupe aurait donc mis à jour son configurateur en ligne et une fois encore rehaussé le prix de 5.000$.