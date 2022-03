Tesla augmente une fois encore ses prix

(Boursier.com) — Tesla a encore relevé ses prix en Chine et aux Etats-Unis, pour la deuxième fois en moins d'une semaine selon Reuters. Tesla et SpaceX observeraient une pression récente significative de l'inflation des coûts de matières premières et de logistique. C'est du moins ce qu'a reconnu le patron des deux groupes et homme le plus riche du monde, Elon Musk, hier, dans un message sur le réseau social média Twitter. Humble, Musk a également sondé ses followers sur leurs anticipations à propos de "l'inflation probable" sur les prochaines années...

Il y a moins d'une semaine, le groupe avait déjà mentionné une augmentation de ses tarifs allant de 1 000 dollars à environ 1 600 dollars pour certains exemplaires des Model Y et Model 3 produits en Chine et aux Etats-Unis. Le groupe a augmenté les prix des versions les plus abordables du Model 3 et du Model Y environ une douzaine de fois l'an dernier aux États-Unis, selon les données suivies par Reuters.

Ces décisions interviennent face à la flambée des coûts des matières premières, aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La hausse des prix du nickel, du lithium et d'autres matériaux menace de ralentir et même d'inverser temporairement la tendance à long terme de la baisse des coûts des batteries - la partie la plus chère des véhicules électriques - entravant l'adoption plus large de la technologie.