Tesla augmente encore ses prix !

(Boursier.com) — Tesla a annoncé hier une augmentation de ses tarifs allant de 1 000 dollars à environ 1 600 dollars pour certains exemplaires des Model Y et Model 3 produits en Chine et aux Etats-Unis. Le constructeur de voitures électriques a augmenté les prix de ses SUV américains Model Y et de ses berlines Model 3 Long Range de 1 000 dollars chacun et de certains véhicules Model 3 et Model Y fabriqués en Chine de 10 000 yuans (1 582$), selon son site Internet. Le groupe a augmenté les prix des versions les plus abordables du Model 3 et du Model Y environ une douzaine de fois l'an dernier aux États-Unis, selon les données suivies par Reuters. Le prix américain de la voiture Model Y Long Range du constructeur a bondi de 20% par rapport à janvier 2021, à titre d'exemple.

Cette décision intervient face à la flambée des coûts des matières premières, aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La hausse des prix du nickel, du lithium et d'autres matériaux menace de ralentir et même d'inverser temporairement la tendance à long terme de la baisse des coûts des batteries - la partie la plus chère des véhicules électriques - entravant l'adoption plus large de la technologie, selon un spécialiste cité par Reuters.