Tesla attendu de pied ferme ce soir à Wall Street, après un bond de 140% cette année

(Boursier.com) — Tesla publie ce soir à Wall Street ses derniers résultats financiers trimestriels. L'enjeu est de taille, alors que le dossier capitalise désormais près de 930 milliards de dollars sur la place américaine, ayant regagné près de 140% cette année - ou 540 milliards de capitalisation, avec les bons chiffres de livraison, les succès de son réseau de superchargeurs et l'euphorie autour de l'intelligence artificielle. Le consensus est de 82 cents de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 24,48 milliards de dollars de revenus sur la période.

Le groupe d'Elon Musk, qui vient de produire son premier Cybertruck au Texas, avait inquiété auparavant en réduisant plusieurs fois ses prix. Les opérateurs seront donc très attentifs ce soir à l'évolution des marges. On sait déjà que le constructeur américain a enregistré des ventes records au deuxième trimestre. La firme d'Elon Musk a livré 466.140 véhicules dans le monde (+83% sur un an), dépassant les estimations de Wall Street (448.350). Tesla a livré 446.915 Model 3 et Y sur le trimestre ainsi que 19.225 Model S et X, plus chers. La société a également réussi à réduire l'écart entre la production et les livraisons - un chiffre étroitement surveillé par les analystes - à 13.560 unités au deuxième trimestre...