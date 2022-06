Tesla annonce un 'split' par 3 de son nominal !

(Boursier.com) — La tempête boursière actuelle a fait chuter le titre Tesla de 34% depuis le début de l'année, mais cela n'a pas découragé son patron Elon Musk de procéder à une division du nominal, un sujet qui avait fait l'objet d'une pré-annonce en mars dernier.

Vendredi soir, après la clôture de Wall Street, le constructeur américain de véhicules électriques a ainsi confirmé son intention de diviser par trois le nominal du titre, sans indiquer la date précise de l'opération. La mesure sera en tout cas proposée au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale annuelle de Tesla, prévue le 4 août prochain.

Alors que le titre Tesla a terminé à environ 697$ vendredi, il vaudrait environ 232,33$ après division par trois, en sachant que le nombre de titres détenus par chaque investisseur sera en conséquence multiplié par 3. Depuis sa création, Tesla a procédé à une seule autre division de son nominal, par 5, en août 2020, lorsque le prix d'une action avait dépassé les 2.200$, la rendant inaccessible aux petits porteurs.

Larry Ellison va quitter le conseil d'administration de Tesla

Dans son rapport annuel déposé auprès des autorités boursières américaine, Tesla a par ailleurs indiqué que Larry Ellison, le cofondateur de géant des logiciels d'entreprises Oracle, ne demandera pas sa réélection comme membre du conseil d'administration de Tesla, lors de la prochaine AG.

Ce départ intervient au moment où Elon Musk a lancé en avril une offre d'achat de 44 milliards de dollars sur Twitter, à laquelle Larry Ellison a accepté de participer financièrement. Début mai, Elon Musk avait indiqué avoir levé un peu plus de 7 Mds$ auprès d'investisseurs, dont Larry Ellison et le prince et homme d'affaires saoudien Al-Walid ben Talal.

Mais à la mi-mai, l'offre a été gelée par Elon Musk, qui conteste le nombre de faux comptes Twitter communiqué par la direction de Twitter. Le cours de Bourse de Tesla a pâti ces dernières semaines de ces incertitudes, les analystes craignant que Musk ne soit distrait par le dossier Twitter et ne néglige la gestion du groupe automobile.

Abaisser le montant du ticket d'entrée pour les petits porteurs

Concernant le projet de "split", Tesla a indiqué que "notre succès dépend de notre capacité à attirer et conserver des talents excellents", ajoutant que des packages de rémunération "hautement compétitifs" comportant des attributions d'actions à chaque employé aidaient le groupe à être attractif. "Nous pensons qu'une division du nominal de notre action aiderait à ajuster le prix de marché de nos titres afin que nos employés aient plus de flexibilité pour gérer leurs titres", a ajouté le groupe.

Plusieurs sociétés technologiques cotées à Wall Street ont annoncé récemment des "splits", des opérations qui n'ont théoriquement pas d'impact sur la valorisation du groupe, mais qui dans les faits, se traduisent souvent par une hausse des cours dans les mois suivant le "split". Une valeur nominale plus modeste rend la valeur plus accessible aux investisseurs, notamment aux actionnaires individuels, en abaissant le montant du ticket d'entrée.

Amazon a été le dernier en date à procéder à un split, avec une division par 20 du titre, appliquée depuis lundi dernier, le 6 juin. En février dernier, Alphabet, maison-mère de Google, a annoncé un split équivalent à 20 contre 1, qui prendra effet au 15 juillet prochain. GameStop a aussi évoqué en mars dernier un projet de division de son nominal, mais n'en a pas détaillé les modalités

Quant à Apple, la firme à la pomme a procédé à 5 splits depuis son introduction en Bourse en 1980, dont le dernier effectué en août 2020 (division par 4).