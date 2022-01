Tesla affiche une incroyable performance annuelle

(Boursier.com) — Tesla a affiché une performance impressionnante au dernier trimestre de l'année 2021. Au quatrième trimestre, le groupe d'Elon Musk a réalisé une production de plus de 305 000 véhicules et des livraisons de plus de 308 000 véhicules. Les Model 3 et Y représentent 292 731 unités produites et 296 850 véhicules livrés. Les Model S et X comptent pour 13 109 unités produites et 11 750 livraisons. En 2021, le groupe a ainsi livré plus de 936 000 véhicules, 936 172 pour être précis, et produit 930 422 unités. "Merci à tous nos clients, employés, fournisseurs, actionnaires et supporters qui nous ont aidés à réaliser une excellente année", commente sobrement le groupe désormais basé à Austin, Texas.

"Notre résultat net et nos flux de trésorerie seront annoncés avec le reste de nos performances financières lors de l'annonce des résultats du quatrième trimestre", ajoute Tesla. "Notre nombre de livraisons doit être considéré comme légèrement conservateur, car nous ne comptons une voiture comme livrée que si elle est transférée au client et que tous les documents sont corrects. Les chiffres finaux peuvent varier jusqu'à 0,5% ou plus. Les livraisons de véhicules Tesla ne représentent qu'une mesure de la performance financière de l'entreprise et ne doivent pas être considérées comme un indicateur des résultats financiers trimestriels, qui dépendent de divers facteurs, notamment le coût des ventes, les mouvements de change et la combinaison de véhicules directement loués", précise le constructeur de voitures électriques.

Ainsi, Tesla a enregistré, malgré des pénuries, des livraisons trimestrielles historiques et nettement supérieures aux attentes de marché. Le constructeur a renforcé sa production en Chine malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Les livraisons trimestrielles, à 308 600 véhicules, sont à comparer à un consensus voisin de 263 000 véhicules. Tesla aligne ainsi son sixième trimestre consécutif de livraisons record. Les livraisons trimestrielles bondissent d'environ 70% en glissement annuel et de près de 30% par rapport au troisième trimestre 2021. Tesla a accéléré sa production chinoise, malgré la pression réglementaire et la pénurie mondiale de puces. Sur l'année, les livraisons ont progressé de 87% à 936 172 unités.