Tesla accélère en Chine !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Tesla sera de nouveau suivie de près ce lundi, alors que le constructeur a commencé la livraison de la 'Model 3' produite dans son usine de Shanghai, moins d'un an après la construction de cette première "Gigafactory" à l'étranger. Le groupe entend augmenter les cadences des livraisons à partir du mois prochain...

Le géant californien envisage à cette occasion de baisser ses prix de l'ordre de 20% sur les modèles qui sortiront de cette nouvelle usine de Shanghai à destination du marché chinois.

Le groupe d'Elon Musk entendrait ainsi attirer plus d'acheteurs potentiels. Le prix local de sa Model 3 devait débuter à 355.800 yuans, soit un peu plus de 50.800$. Tesla rendrait cette baisse de prix possible en sourçant les composants localement et en augmentant les cadences.

A Wall Street, le titre évolue au plus haut de son histoire sur les 430$.