Tesla a raté le consensus de profit. Et alors ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Tesla abandonnait plus de 5% après bourse hier à Wall Srreet, pour avoir manqué pour la première fois en un an le consensus de marché en termes de profits. Il était néanmoins concevable que les opérateurs prennent une partie de leurs bénéfices sur le dossier suite à l'incroyable rallye des derniers mois ayant conduit le groupe de Musk sur les 800 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour le reste, la publication d'hier soir est tout de même robuste, et Tesla anticipe une croissance annuelle de 50% de ses livraisons dans les prochaines années, ainsi qu'une accélération dès 2021.

Tesla a donc manqué hier le consensus de bénéfice sur le trimestre clos, mais il s'agit tout de même pour le constructeur de véhicules électriques du sixième trimestre consécutif de rentabilité. Les ventes ont quant à elles dépassé les attentes. Le groupe californien a dégagé sur le trimestre un bénéfice net de 270 millions de dollars et 24 cents par action, contre 105 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 80 cents, mais le consensus était de 1,02$. Les revenus se sont envolés de 46% à 10,74 milliards de dollars, contre 7,38 milliards sur la période correspondante de l'année antérieure et 10,47 milliards de consensus.

Elon Musk, fantasque patron de Tesla et homme le plus riche du monde selon les jours et les cours de bourse respectifs d'Amazon et de Tesla, pense que 2021 "sera une grande année pour Tesla", avec les nouveaux véhicules, les nouvelles usines et la montée en puissance de la production. Le CEO de Tesla s'est dit "super enthousiaste" concernant les perspectives de son groupe. Il entend de plus rester à la direction générale pendant plusieurs années encore.

Interrogé durant la conférence de présentation des résultats au sujet de la valorisation de son groupe, Musk a évoqué les fonctionnalités de conduite autonome et l'aspect logiciel. Il a rappelé que les voitures autonomes pourraient notamment être utilisées en tant que robots-taxis, ce qui génèrerait des revenus pour leurs propriétaires dans un futur à définir. Le CEO du groupe affirme par ailleurs que Tesla prévoit d'offrir les capacités de conduite autonome sur abonnement dans un futur proche. Le groupe n'exclut pas enfin de proposer ses logiciels à d'autres constructeurs. Enfin, le Cybertruck de Tesla devrait être commercialisé d'ici la fin de l'année, avec des volumes plus significatifs en 2022.