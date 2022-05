Tesla : à l'arrêt en Chine, rappel de voitures aux USA

(Boursier.com) — Tesla est à l'arrêt ou presque en Chine. En avril, le constructeur automobile n'a livré que 1.512 véhicules depuis son usine de Shanghai, selon les données de la China Passenger Car Association. Une donnée à comparer aux près de 66.000 expéditions du mois de mars et au record mensuel de près de 71.000 véhicules livrés en décembre 2021. En outre, une note interne de Tesla consultée par 'Reuters' montre que le groupe américain a suspendu l'essentiel de sa production dans son usine de Shanghai alors que la capitale économique chinoise est entrée dans sa sixième semaine de confinement pour cause de Covid-19.

L'usine, qui fabrique les Model 3 et Model Y de Tesla, a rouvert le 19 avril après une fermeture de 22 jours, la plus longue depuis l'ouverture du site fin 2019. Mais comme bon nombre des centaines d'entreprises qui ont rouvert des usines à Shanghai ces dernières semaines, Tesla n'échappe pas aux difficultés pour remettre les chaînes de production en marche tout en gardant les travailleurs sur place dans un système en "boucle fermée". Même si elles parviennent à tout faire correctement, ces entreprises dépendent de fournisseurs confrontés à des défis similaires.

Par ailleurs, le constructeur doit rappeler environ 130.000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de surchauffe qui pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'écran tactile central, a annoncé la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Selon l'autorité de régulation, la surchauffe du processeur du système d'info-divertissement pourrait empêcher l'écran central d'afficher des images de la caméra de recul, des voyants d'avertissement et d'autres informations. Le rappel couvre les modèles S et X des années 2021 et 2022 et les modèles 3 et Y de 2022. Le constructeur de véhicules électriques fournira une mise à jour logicielle en direct pour résoudre le problème, selon la NHTSA.