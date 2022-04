Tesla (-4,8%) : le coronavirus menace de plomber les ventes en Chine

(Boursier.com) — L 'action Tesla a perdu 4,8% lundi à Wall Street, à 975,93$, après des informations selon lesquelles la résurgence du coronavirus en Chine pèse sur les ventes de véhicules, notamment électriques, dans le pays. Le confinement sanitaire imposé depuis plus de deux semaines à Shanghai a en effet forcé le groupe américain à fermer son usine dans cette ville depuis le 28 mars et pour l'instant, aucune date de réouverture n'est en vue.

Depuis samedi dernier, le fabricant chinois de véhicules électriques Nio (-1,5%) a lui aussi dû fermer son usine, qui se situe dans une autre province, Hefei, mais qui subit des pénuries de composants en provenance de la région de Shanghai, placée sous confinement strict. D'autres constructeurs, dont Volkswagen et Toyota Motor ont aussi dû fermer leurs usines de Shanghai ces dernières semaines à cause du Covid-19.

L'association chinoise des producteurs automobiles, citée par 'Reuters', a indiqué lundi que les ventes de voitures ont chuté de 12% en Chine en mars par rapport à mars 2021, ajoutant qu'elle ne prévoyait aucune amélioration en avril. Malgré cela, les ventes de véhicules électriques ont plus que doublé en mars sur un an. Toutefois, selon les analystes de Deutsche Bank, le mois d'avril s'annonce très mauvais, en raison des perturbations plus fortes que prévu provoquées par la nouvelle vague de Covid-19 en Chine. Les analystes de DB s'attendent à un recul des ventes de véhicules électriques en avril, voire en mai également.

Outre les fermetures d'usines, les fabricants de voitures font face à la hausse des coûts de composants et des matières premières, qui a amené Tesla et Nio a annoncer récemment des hausses de leurs prix de vente.