Tesla (+4,4%) soutenu par des livraisons supérieures aux attentes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'action Tesla a bondi de 4,4% ce lundi à Wall Street, terminant à 691,05$, après l'annonce de livraisons de véhicules très supérieures aux attentes au premier trimestre 2021, avec 184.800 unités contre environ 168.000 attendues par le consensus des analystes du cabinet FactSet. Plus de 180.000 véhicules ont été produits sur la période, a précisé vendredi le constructeur californien de véhicules électriques dans un communiqué.

Depuis le début de l'année, le titre Tesla est à la traîne avec un recul de 2% (contre +8,5% pour le S&P 500, dont il est un composant), mais il a été multiplié par plus de 7 depuis un an.

Réception positive en Chine du Model Y

Dans le détail, les ventes de berlines Model 3 (le modèle le plus "grand public") et du SUV compact Model Y ont atteint 182.780 au 1er trimestre, contre 122.600 attendu pour le Model 3 et 10.000 pour le Model Y. "Nous sommes encouragés par la réception positive du Model Y en Chine et nous progressons rapidement vers une capacité de production maximale" de ce modèle, a indiqué Tesla dans un communiqué.

"Les nouveaux Model S et Model X ont aussi été exceptionnellement bien accueillis, avec de nouveaux équipements installés et testés au 1er trimestre, et nous sommes au début de la montée en charge de la production", a précisé le groupe.