Tesla : -10%, Elon Musk trouve le titre trop cher !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A quoi carbure Elon Musk, le fondateur et directeur général de Tesla ? Vendredi, il a fait chuter de 10,3% l'action du constructeur de véhicules électriques à Wall Street, en affirmant dans un tweet que "Le cours de l'action Tesla est trop élevé à mon avis", sans autre précision.

La chute du titre a effacé 15 milliards de dollars de la capitalisation boursière du fabricant californien voitures électriques. Mais le titre gagne encore 68% depuis janvier, et Tesla "pèse" bien plus lourd en Bourse que ses rivaux General Motors, Ford Motor et Fiat Chrysler réunis.

Après le bénéfice surprise du groupe au 1er trimestre, annoncé cette semaine, Musk entend-il désormais mettre en garde de façon subliminale contre des anticipations trop optimistes pour les prochains résultats ? Il faut dire que le patron de Tesla n'a de cesse de pester contre la prolongation des mesures de confinement liées au coronavirus Covid-19, qui l'empêchent de rouvrir son usine californienne de Fremont...

Cette communication peu transparente de Musk rappelle un autre tweet datant de 2018 qui avait entraîné des sanctions des autorités boursières, et avait obligé l'intéressé à céder la présidence du conseil d'administration de Tesla. Elon Musk avait alors évoqué un projet de retrait de la cote de Tesla, avant de se rétracter après un bras de fer homérique avec la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, qui l'accusait de manipuler le cours de Bourse.

Objectif réaffirmé de livrer 500.000 véhicules cette année

Mercredi soir, en marge de la présentation des comptes du 1er trimestre, Musk s'était élevé contre les mesures de restrictions liées au Covid-19. "J'appellerais cela emprisonner de force des gens dans leurs maisons contre tous leurs droits constitutionnels... brisant les libertés des gens d'une manière qui est horrible et mauvaise, et ce n'est pas pour cela que les gens sont venus en Amérique", s'était notamment insurgé Musk face aux investisseurs.

Au premier trimestre, malgré la pandémie, le constructeur est parvenu à dégager un bénéfice surprise de 16 millions de dollars, soit 9 cents par titre, contre une perte de 4,1$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté trimestriel a représenté 227 M$ et 1,24$ par action, contre une perte ajustée de 2,9$ par titre un an auparavant. Les ventes ont totalisé quant à elles 5,99 milliards de dollars contre 4,54 Mds$ un an avant. Le consensus FactSet était de 28 cents de perte ajustée par titre pour 6,1 Mds$ de ventes.

Le groupe a affirmé qu'il était toujours en mesure d'atteindre son objectif annuel de livraison de plus de 500.000 véhicules en 2020, avec le renfort du site de Shanghai, qui a pu rouvrir après l'épidémie de Covid-19.

Dans un tweet posté mardi, le PDG de Tesla s'était prononcé contre les mesures de restriction prises pour freiner le coronavirus, appelant à "Libérer l'Amérique Maintenant". Vendredi, il a renouvelé son appel à rendre leur liberté aux Américains et a ajouté dans un nouveau tweet énigmatique "je suis en train de vendre presque toutes mes possessions matérielles. Je ne posséderai pas de maison"...

