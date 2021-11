Tesla (-10%) accentue sa correction sous la pression du 'Big Short'

(Boursier.com) — L 'action Tesla dégringole mardi de plus de 10% en séance à Wall Street, autour de 1.045$, poursuivant sa correction pour la 3e séance consécutive. Le titre du constructeur américain de véhicules électriques a été affecté mardi par un tweet de Michael Burry, l'investisseur qui a prédit le krach des crédits "subprimes" en 2007 et a inspiré le film "The Big Short".

Michael Burry a suggéré que si Elon Musk veut céder des titres du groupe, ce pourrait être pour couvrir ses dettes personnelles. Selon Burry (qui a longtemps "shorté" le titre Tesla), Musk a contracté des emprunts garantis par 88,3 millions de titres de sa compagnie.

A la mi-octobre, Michael Burry avait déclaré à la chaîne 'CNBC' que son fonds Scion Asset Management ne pariait plus sur la baisse de Tesla. A la fin du premier trimestre, Scion AM possédait encore des options de vente sur 800.100 actions Tesla, selon des documents fournis aux autorités boursières. Cette révélation avait à l'époque secoué temporairement le titre Tesla.

Elon Musk prêt à céder 10% de ses titres ?

Le titre Tesla, qui a multiplié les records récemment, gagne encore près de 50% depuis le début de l'année, et sa capitalisation boursière reste juste au-dessus du seuil de 1.000 milliards de dollars, qu'il avait franchi le 26 octobre dernier.

Le titre avait déjà perdu 4,8% lundi dans l'anticipation de la possible cession par Elon Musk de 10% de sa participation dans le capital du constructeur californien de voitures électriques. Le patron et fondateur de Tesla a en effet organisé le week-end dernier un sondage Twitter dans lequel il demandait aux internautes s'il devait céder ou non 10% de sa participation de 17% dans Tesla. Les followers du CEO avaient voté en faveur decette vente,qui représenterait un montant supérieur à 20 milliards de dollars.

Much avoidance, I 10% Tesla stock. Do this? — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Mardi, on apprenait en outre que Kimbal Musk, frère d'Elon et administrateur de Tesla, a cédé des actions du groupe pour près de 110 millions de dollars (88.500 titres) en exerçant ses stock options le 5 novembre, juste avant le fameux sondage.