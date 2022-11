Teract renforce son organisation

(Boursier.com) — Teract consolide son organisation et annonce la composition de son comité exécutif... Ainsi, Guillaume Darrasse est nommé Directeur Général délégué de Teract, en charge du pilotage des activités de l'entreprise auprès de Moez-Alexandre Zouari, Directeur Général de Teract.

Pour accélérer le développement du pôle Alimentaire, Jocelyn Olive rejoint Teract en qualité de Directeur général adjoint alimentaire.

Teract entend organiser ses activités autour de deux métiers stratégiques :

- la jardinerie / animalerie avec les enseignes Jardiland, Gamm vert, Delbard, Noa et Jardineries du Terroir ;

- l'alimentaire avec les enseignes Frais d'Ici, Bio&Co, La Marnière, Boulangerie Louise.

Le groupe développe également des marques produits exclusives à ses réseaux (Ecloz, Invivo Nous on sème, Pure Family, les Sens Du Terroir).

Par-delà ses marques enseignes reconnues, Teract a pour objectif de devenir leader européen de la distribution responsable et durable.

Se Comité exécutif de Teract est désormais le suivant :

- Moez-Alexandre Zouari, Directeur Général,

- Guillaume Darrasse, Directeur Général Délégué, en charge du pilotage des activités de l'entreprise,

- Edouard Lacoste, Secrétaire Général,

- Jocelyn Olive, Directeur Général Adjoint Alimentaire,

- Vincent Avignon, Directeur Général Adjoint Exploitation,

- Frédéric Jacquot, Directeur Général Adjoint Offre,

- Valéry Duvacher, Directeur Administratif et Financier,

- Séverine Delebarre, Directrice des Ressources Humaines,

- Schani Blouin, Directeur Développement et Immobilier,

- Florent Mermet Bouvier, Directeur Digital et e-commerce,

- Philippe Tavares, Directeur des Systèmes d'Information,

- Laura Trinidad, Directrice Communication financière et Relations Investisseurs.