Teract présente une évolution résiliente des ventes

(Boursier.com) — Le premier exercice de publication de la société TERACT, issue du rapprochement de 2MX Organic et de InVivo Retail, pôle de distribution du Groupe InVivo, est marqué par de bonnes performances avec un semestre particulièrement dynamique grâce à deux acquisitions transformantes dans l'Alimentaire : Grand Marché La Marnière et Boulangerie Louise.

Le Chiffre d'affaires consolidé publié ressort ainsi à 335,8 ME, avec une évolution résiliente des ventes par rapport au S1 2021-2022 à +0,6% et une croissance de +14% des ventes comparables par rapport au niveau pré-pandémie. Le groupe souligne la très bonne performance avec une croissance à deux chiffres du e-commerce et maintient ses objectifs financiers grâce aux efforts de gestion des coûts et d'adaptation de l'offre.