TERACT poursuit les discussions engagées avec Le Groupement Les Mousquetaires et Casino

(Boursier.com) — En complément du communiqué conjoint diffusé ce matin par le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino, TERACT, dont InVivo est l'actionnaire majoritaire, confirme que les discussions exclusives engagées le 9 mars avec le groupe Casino se poursuivent.

TERACT et le groupe Casino ont jusqu'à la fin de la période d'exclusivité en cours pour conclure un accord, sur les bases d'un projet industriel proposé conjointement par TERACT, Le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino le 24 avril dernier.

Le communiqué de presse diffusé ce matin fait état de la signature d'un protocole d'intention entre le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino, compatible avec les discussions actuellement en cours avec TERACT, et démontre que le projet industriel est toujours au centre des discussions. Celles-ci visent à renforcer la collaboration entre les trois acteurs.

"Ce projet ambitionne de réinventer le monde de la distribution et de faire émerger un nouveau modèle agroalimentaire intégré, tourné vers la qualité, la production responsable et le client. Il a également pour mission de mieux valoriser les revenus des agriculteurs en les reconnectant avec le consommateur" conclut le groupe.