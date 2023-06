Teract : Nomination au sein du Comité Exécutif

(Boursier.com) — A compter du 1er juillet 2023, Vincent Avignon est nommé Directeur Général Adjoint Jardinerie - Animalerie de TERACT. Directeur Général Adjoint Exploitation, Vincent Avignon élargit son périmètre en reprenant les fonctions supports jusque-là pilotées par Frédéric Jacquot, Directeur Général Adjoint Offre, Marketing, Communication, Digital, ainsi que la direction Supply Chain jusqu'à présent rattachée à Guillaume Darrasse.

Frédéric Jacquot a souhaité, quant à lui, en accord avec la Direction Générale de TERACT, quitter l'entreprise au 30 juin 2023.

Guillaume Darrasse, Directeur Général Délégué de TERACT déclare : "Je tiens à remercier chaleureusement Frédéric Jacquot pour son engagement sans faille, sa contribution essentielle à la structuration de l'offre TERACT et la qualité des relations humaines qu'il a insufflé dans les collectifs de travail pilotés par ses soins. Je félicite Vincent Avignon pour sa nomination en qualité de Directeur Général Adjoint Jardinerie - Animalerie et suis très heureux de le voir assumer la responsabilité de ce métier stratégique et historique pour TERACT. Vincent Avignon continuera à me reporter ainsi que Jocelyn Olive, Directeur Général Adjoint Alimentaire."