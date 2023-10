Teract : L'EBITDA ajusté s'élève à 67,5 ME pour l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022-2023 de Teract s'est établi à 902,1 ME, à +10,9% en données publiées et -1,9% en données comparables par rapport à 2021-2022 sur 12 mois.

Le chiffre d'affaires consolidé annuel du secteur Jardinerie/animalerie, qui inclut les enseignes Jardiland, Gamm vert (et rayons Frais d'ICI), Delbard, Jardineries du Terroir et Noa, s'élève à 808,6 ME pour l'exercice 2022-2023, en hausse de +1,7% en données publiées et en baisse de -1,8% en données comparables, dont -1,1% sur le second semestre, marqué par la poursuite des tensions macroéconomiques.

C'est dans cet environnement particulièrement inflationniste et marqué par les contraintes sur le pouvoir d'achat que Teract a fait le choix de poursuivre et d'accélérer le développement de ses marques exclusives. Le taux de pénétration des marques propres s'est ainsi accru de 5 points par rapport au 30 juin 2022 (20,6% du chiffre d'affaires des magasins intégrés au 30 juin 2023).

Les sites de e-commerce (Gammvert.fr et Jardiland.com) ont poursuivi leur croissance au second semestre, bénéficiant de la poursuite du déploiement du plan digital.

Le chiffre d'affaires consolidé annuel du secteur Alimentaire, qui inclut les enseignes Bio&Co (consolidées sur 12 mois), Boulangerie Louise (consolidées sur 7 mois) et Grand Marché La Marnière (consolidées sur 7 mois) s'élève à 93,5 ME. L'exercice a été marqué par l'intégration de Boulangerie Louise et de Grand Marché la Marnière et de leurs équipes ainsi que la poursuite de la refonte de l'offre de Boulangerie Louise avec un accent particulier sur le snacking.

L'EBITDA ajusté s'élève à 67,5 ME pour l'exercice 2022-2023. Il a été impacté en particulier par une hausse de l'inflation ayant affecté l'ensemble des coûts et qui n'a pas décéléré en fin d'exercice. La hausse des coûts de l'énergie a été en partie compensée par le plan de sobriété énergétique initié par le groupe dès septembre 2022, incluant notamment la mise en place d'une plateforme de management de la consommation d'électricité ayant permis de réduire celle-ci de 30% par rapport à l'année précédente.

Les coûts liés à la bonne intégration des sociétés nouvellement acquises et de leurs équipes, qui était une priorité pour le groupe, ainsi que la hausse significative des coûts d'achats, répercutée tardivement et de façon limitée dans les prix de vente dans un souci de préservation du pouvoir d'achat, ont par ailleurs impacté l'EBITDA. Ce dernier est par ailleurs impacté par des effets de clôture notamment liés à la consolidation en normes IFRS, ce qui explique la différence avec l'estimation d'EBITDA communiquée fin juillet de 75-85 ME.

Par conséquent, le taux de marge d'EBITDA ajusté est de 7,5%.

Le résultat opérationnel courant s'inscrit à 2,1 ME au 30 juin 2023.

Le résultat opérationnel est de (90,6) ME, après prise en compte des éléments non courants qui s'établissent à (92,7) ME, en raison principalement de la comptabilisation en 2022 2023 d'une charge sans impact sur la trésorerie de (91,4) ME liée aux frais d'accès au marché dans le cadre du

rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic.

Le résultat net part du groupe s'élève à (106,6) ME au 30 juin 2023, intégrant principalement l'effet mentionné ci-dessus du coût d'accès à une cotation dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic pour (91,4) ME (charge sans impact sur la trésorerie), un résultat financier de (17,6) ME et une charge d'impôt de (2,3) ME. Par ailleurs, le résultat net des activités abandonnées de 3,2 ME, correspond à une politique de rotation des actifs non stratégiques.

Le groupe affiche un free cash-flow 2022-2023 de 56,8 ME. Teract a choisi de focaliser ses priorités financières sur sa génération récurrente de cash. D'une part la société a poursuivi une saine gestion de ses coûts et d'autre part elle a mis en place un management efficace de ses stocks existants. Les investissements opérationnels (33,4 ME) ont par ailleurs été préservés tout en faisant l'objet d'une sélection rigoureuse. La différence avec l'estimation de free cash-flow de 60-65 ME communiquée fin juillet s'explique par le décalage de l'EBITDA mentionné plus haut.

Le groupe affiche une dette nette de 447,4 ME au 30 juin 2023 (dont 222,8 ME avec sa maison mère InVivo Group et 225 ME de passifs de loyer). Son évolution s'explique essentiellement par le développement de l'Alimentaire et en particulier les acquisitions sur l'exercice de 2 sociétés (Boulangerie Louise et Grand Marché La Marnière) et leurs impacts en termes de loyers.

Perspectives

En 2023, et conformément à ses engagements, TERACT proposera à son Assemblée Générale le changement de son statut en société à mission, avec pour raison d'être "Agir pour que chacun accède aux bienfaits de la nature". Il s'agit ainsi pour le groupe de construire une offre de produits et services sains et responsables et d'y donner accès, de conduire les activités selon les pratiques respectueuses du bien être des Hommes et de l'environnement et enfin de mobiliser les collaborateurs et les parties prenantes sur les territoires pour atteindre l'ambition sociétale du groupe et répondre aux nouvelles attentes de consommation. Ceci se traduit par la mise en place d'une série d'objectifs opérationnels que le groupe suit et sur lequel il s'est fortement engagé. Pour les années à venir, les principaux objectifs RSE du groupe sont les suivants :

D'ici à 2025 :

*50% des managers issus de la promotion interne (14,7% en 2022-2023)

*50% d'accidents du travail en moins par rapport à 2020

*90% du végétal à marque propre exclusive issu de production française hors serre chaude (83% en 2022-2023), et 50% de végétaux issus d'engagements filières (43% en 2022-2023)

*80% de marques propres exclusives à impact positif (54,4% en 2022-2023)

Puis d'ici 2030 :

*10% d'économie en eau par rapport à 2022-2023

*100% des magasins labellisés bien-être animal (35% en 2022-2023)

*70% des déchets triés et valorisés (59% en 2022-2023)

*-46% d'émissions de GES vs 2019-2020 (scope 1 et 2) (-47,6% en 2022-2023). L'objectif de réduction est donc déjà atteint sur le périmètre Jardinerie/animalerie grâce à l'efficacité du plan pluriannuel d'efficacité et de sobriété énergétique de TERACT.

Perspectives opérationnelles et financières

Dans un contexte de tensions macroéconomiques persistantes au 2nd semestre 2023 (1er semestre de l'exercice 2023-2024 de TERACT), et d'incertitudes sur leur évolution au 1er semestre 2024 (2nd semestre de l'exercice 2023-2024 de TERACT), le groupe poursuit ses actions prudentes visant à limiter les effets de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat tout en améliorant la saisonnalité de son modèle pour générer de la croissance.

Les ouvertures de nouveaux magasins, en particulier en boulangerie-snacking (une dizaine à ouvrir d'ici juin 2024), permettront de faire croître le chiffre d'affaires dans un secteur où les marges et les perspectives de croissance restent élevées avec également un important potentiel de maillage territorial.

Teract va par ailleurs continuer à déployer ses marques propres en jardinerie avec pour cible une hausse de leur taux de pénétration de 2 à 3 points à 24% du chiffre d'affaires des magasins intégrés en 2023-2024. La société va également poursuivre la bonne gestion et l'optimisation de son parc en continuant notamment à développer son modèle de franchise. Cette évolution sera soutenue par un modèle omnicanal attractif et leader dans le secteur en France, s'appuyant sur des sites de e-commerce rénovés et sur des magasins remis au coeur de la stratégie digitale par le reversement du chiffre d'affaires.

La politique de gestion stricte des coûts, en particulier énergétiques, sera maintenue alors que l'intégration des sociétés acquises durant l'exercice écoulé est en cours de finalisation.

Tenant compte de ces éléments, et sans nouvelle dégradation de l'environnement, TERACT projette un chiffre d'affaires 2023-2024 de 900-950 ME.

La poursuite du contrôle des coûts et des stocks devrait continuer à bénéficier à la génération de free cash flow, tout en maintenant un niveau de Capex permettant de poursuivre le bon développement de la société.

Dans la lignée des projets de l'exercice écoulé, TERACT reste ouvert à des alliances de bon sens, s'inscrivant dans une logique de croissance, d'amélioration de la marge, et d'intégration amont-aval avec le groupe InVivo.