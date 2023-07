Teract : L'EBITDA ajusté est estimé entre 75 et 85 ME

(Boursier.com) — Teract annonce un volume d'affaires HT annuel 2022-2023, en croissance de +3,9% à 2.483,4 ME (données publiées). Le Chiffre d'affaires ressort en croissance de 10,9% à 902,3 ME (données publiées) en ligne avec la guidance du groupe. L'EBITDA ajusté est estimé entre 75 et 85 ME. Le Free cash-flow est quant à lui estimé entre 60 et 65 ME grâce à une gestion dynamique du cash, tout en

maintenant les investissements opérationnels.

Guillaume Darrasse, Directeur général délégué de TERACT, a déclaré : "Nous avons poursuivi avec succès le développement de nos marques propres exclusives, permettant ainsi à nos clients d'accéder à une offre qualitative et vertueuse en prix, porteuse de valeur ajoutée dans un environnement inflationniste et marqué par les pressions sur le pouvoir d'achat. L'énergie du groupe a par ailleurs été consacrée à l'intégration réussie des nouvelles acquisitions, des nouvelles équipes, au renforcement du socle social et des outils digitaux."

Moez-Alexandre Zouari, Directeur général de TERACT, a déclaré : "TERACT a fait le choix durant cet exercice de préserver sa génération de cash tout en maintenant des niveaux d'investissements opérationnels lui permettant de préparer son avenir avec confiance. Forts de ces fondations solides et robustes, et de la nouvelle dimension apportée par les acquisitions et projets de l'exercice écoulé, nous avons pu poser les bases nous permettant de nouer des alliances pertinentes pour le futur. Celles-ci complèteront le développement de notre modèle de distributeur leader de la consommation durable et responsable qui bénéficie de la verticalité amont offerte par les actifs du groupe InVivo."

Le chiffre d'affaires consolidé annuel du secteur Jardinerie/Animalerie, qui inclut les enseignes Jardiland, Gamm vert (et rayons Frais d'ICI), Delbard, Jardineries du Terroir et Noa, s'élève à 813 ME pour l'exercice 2022-2023, en hausse de +2,3% en données publiées et en baisse de -1,8% en données comparables, dont -1,1% sur le second semestre, avec un mois de mars et mai impactés par des conditions météorologiques plus perturbées qu'à l'accoutumée.

Le second semestre a été marqué par la poursuite des tensions macroéconomiques déjà observées au premier semestre. C'est dans cet environnement particulièrement inflationniste et marqué par les contraintes sur le pouvoir d'achat que TERACT a fait le choix de poursuivre et d'accélérer le développement de ses marques exclusives et innovantes ECLOZ, INVIVO Nous on sème, PURE FAMILY, les SENS DU TERROIR avec le lancement de 1.528 nouvelles références depuis janvier 2022.

Le taux de pénétration des marques propres s'est ainsi accru de 5 points par rapport au 30 juin 2022 (20,6% du chiffre d'affaires des magasins intégrés au 30 juin 2023), permettant de proposer à ses clients une offre toujours plus innovante pour le meilleur rapport valeur / prix. Deux innovations de la marque ECLOZ ont notamment été reconnues et récompensées aux Bat'E-NNOV Awards 2023.

L'évolution de l'EBITDA a été impactée en particulier par la hausse des coûts de l'énergie, en partie compensée par le plan de sobriété énergétique initié par le groupe dès septembre 2022. Ainsi, la mise en place d'une plateforme de management de l'énergie a permis de réduire la consommation d'électricité

du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 de 30% par rapport à l'année précédente. Les coûts liés à la bonne intégration des sociétés nouvellement acquises et de leurs équipes, qui était une priorité pour le groupe, ont par ailleurs impacté l'EBITDA. Enfin, dans un souci de préservation du pouvoir d'achat, les hausses de prix de vente ont été tardives et limitées en dépit de la hausse significative des coûts d'achats.

Par conséquent, sur la base des effets indiqués ci-dessus et des estimations réalisées à ce jour, TERACT s'attend à un EBITDA ajusté9 2022-2023 clôturant au 30 juin 2023 compris entre 75 et 85 ME, soit un taux de marge d'EBITDA ajusté compris entre 8,3% et 9,4% (versus entre 95 et 105 ME, et un taux de marge d'EBITDA ajusté compris entre 10,4% et 12% telles que présentées dans le Communiqué de presse publié le 6 juin 2023).

Dans un contexte de poursuite des tensions macroéconomiques, TERACT a néanmoins focalisé ses priorités financières sur la préservation vigoureuse de sa génération de cash. D'une part la société a poursuivi une saine gestion de ses coûts et d'autre part elle a mis en place avec succès une gestion fine et efficace de ses stocks existants. Les investissements opérationnels ont par ailleurs été préservés tout en faisant l'objet d'une sélection rigoureuse.

Le groupe confirme, ainsi sur la base des estimations réalisées à ce jour, ses prévisions financières de l'année 2022-2023 clôturant au 30 juin 2023 telles que présentées dans le Communiqué de presse publié le 6 juin 2023 sur :

-Les dépenses d'investissement hors croissance externe à environ 3,5% du chiffre d'affaires ;

-Le free cash-flow10 compris entre 60 et 65 ME.