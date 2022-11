Teract finalise l'acquisition de 'Grand Marché La Marnière'

(Boursier.com) — Suite à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence, TERACT a finalisé l'acquisition auprès du Family Office Famille Zouari de 51% du capital et des droits de vote de la société New Retail Food Concept, détenant trois magasins "Grand Marché La Marnière" situés dans les Yvelines à Plaisir, Maurepas et La Queue-lez-Yvelines.

Avec cette acquisition, TERACT va accélérer le développement de ses activités alimentaires en déployant un concept de marché couvert authentique, proposant des produits frais de qualité et privilégiant les circuits courts et le local.

Les trois magasins qui ont réalisé 42 ME de chiffre d'affaires en 2021 seront consolidés par intégration globale à compter du 1er décembre 2022.