Teract et Laurent Menissez annoncent un partenariat stratégique dans la boulangerie artisanale

(Boursier.com) — Teract et Laurent Menissez annoncent ce jour un partenariat stratégique dans la boulangerie artisanale. Ce partenariat consistera en la cession par FLM, la Holding de Laurent Menissez, à InVivo Retail, filiale à 100% de Teract, d'une participation majoritaire au capital du réseau de boulangeries artisanales Louise qu'il a fondé il y a 12 ans.

Cette cession reste soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence en termes de contrôle des concentrations.

Créée dans les Hauts-de-France en 2010, Boulangerie Louise a réalisé un chiffre d'affaires de près de 88 millions d'euros en 2021 en France. Son réseau est composé de 129 points de vente dans l'Hexagone. Les activités de Boulangerie Louise en Belgique et Canada ne sont pas incluses dans le périmètre de la transaction et restent exploitées par la famille Menissez.

Le projet des partenaires est d'accélérer le développement de l'enseigne Louise par croissance interne et externe en poursuivant l'ouverture de points de vente en propre et en franchise et en installant des boulangeries auprès des enseignes d'InVivo Retail.

Ce partenariat, dont l'annonce intervient un mois après l'introduction en bourse de Teract, le 1er août dernier, constituerait une nouvelle étape pleinement en ligne avec son ambition de renforcer ses activités alimentaires.

Il viendrait accélérer la stratégie d'expansion commerciale de Teract en France puis à terme à l'international. Cette stratégie repose notamment sur la création d'un nouveau concept alimentaire de produits frais "Grand Marché - Frais d'ici" (concept qui repose sur la richesse des terroirs, l'authenticité des produits et les savoir-faire artisanaux) et de boulangeries valorisant les filières céréalières responsables françaises.

Teract peut d'ores et déjà s'appuyer sur le réseau de distribution spécialisée unique en France d'InVivo Retail, constitué de 1.597 magasins, réunissant les enseignes de jardinerie Gamm vert, Jardiland, Delbard et Jardineries du Terroir, de distribution alimentaire Frais d'Ici et Bio&Co et d'animalerie Noa.