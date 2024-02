Teract : Départ de Guillaume Darrasse

(Boursier.com) — TERACT annonce le départ de Guillaume Darrasse du poste de Directeur général délégué. Cette annonce fait suite à son souhait de se consacrer à un nouveau projet professionnel. Son départ sera effectif à compter du 31 mars 2024.

Thierry Blandinières, Président du Conseil d'administration de TERACT commente : "Je tiens à remercier Guillaume pour son rôle et sa contribution significative au développement d'InVivo Retail puis de TERACT. Sous sa direction, la société a entrepris une transformation majeure vers un modèle de distribution spécialisée plus solide, plus agile et plus durable. Je lui souhaite une belle réussite dans ses futurs

challenges".

Moez-Alexandre Zouari, Directeur général de TERACT a déclaré : "Je remercie chaleureusement Guillaume pour le travail accompli dans le rapprochement entre 2MX Organic et InVivo Retail et de notre étroite collaboration dans le pilotage opérationnel des activités de TERACT".

Guillaume Darrasse ajoute : "Après 5 années incroyablement riches passées au sein du groupe coopératif InVivo en tant que Directeur général d'InVivo Retail puis Directeur général délégué de TERACT, j'ai choisi d'aborder un nouveau chapitre de ma vie professionnelle. Je suis fier d'avoir participé à une formidable aventure collective au service de la transition écologique, agricole et alimentaire. Je tiens à remercier les équipes TERACT auxquelles je souhaite le plus grand succès dans la poursuite du projet".

La direction générale de TERACT continue d'être assurée par Moez-Alexandre Zouari. L'annonce de la succession de Guillaume Darrasse sera faite à l'issue de l'annonce du chiffre d'affaires du S1 2023-2024 le 15 février.