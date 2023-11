Teract : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — Les actionnaires de Teract sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra, le vendredi 15 décembre à 14h30 au siège social situé au 83 avenue de la Grande Armée à Paris.

L'avis de réunion a été publié au BALO du 6 novembre et l'avis de convocation au BALO du 24 novembre. Ils comportent l'ordre du jour et les projets de résolutions. Les documents d'information préparatoires à cette Assemblée (Brochure de convocation, formulaire de vote, nombre total de droits de vote et d'actions ...) peuvent être consultés ou téléchargés sur le site internet de la société à la rubrique Investisseurs/ Informations réglementées/ Assemblée générale.

Notamment dans le cadre de cette Assemblée générale, les actionnaires auront à statuer aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, sur la proposition du Conseil d'administration d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023, se traduisant par une perte de -5.167.713 euros, au compte report à nouveau. Celui-ci sera ainsi porté de -218.660 euros à -5.386.373 euros. Les actionnaires prendront ainsi acte, que conformément aux dispositions du Code général des impôts, la société n'a distribué aucun dividende ni revenu depuis sa constitution.

A quelques encablures de l'AG des actionnaires, l'action Teract est actuellement sur un cours de 2,66 euros et cède quelque 55% depuis le début de l'exercice 2023.