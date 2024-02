(Boursier.com) — Teract annonce un chiffre d'affaires au premier semestre 2023-2024 de 397,3 ME, en croissance de +11,6% en données publiées, portée par le développement de l'Alimentaire.

*Forte progression de la part de l'Alimentaire dans les ventes, qui passe de 6% à 18,5% du chiffre d'affaires total entre le S1 2022-2023 et le S1 2023-2024, grâce au plein effet des acquisitions réalisées sur l'exercice 2022-2023 et à la bonne performance de la Boulangerie-snacking et du Bio.

*Le secteur Jardinerie poursuit aussi son évolution avec le développement des marques exclusives et le lancement des sites internet ; la baisse des ventes de -3,3% en données publiées s'explique notamment par le passage en franchise de 22 magasins, en lien avec la stratégie de gestion du parc de magasins.

Moez-Alexandre Zouari, Directeur général de TERACT, a déclaré : "TERACT est au rendez-vous de ses engagements avec une croissance à deux chiffres de ses ventes malgré un contexte économique toujours inflationniste, des pressions sur le pouvoir d'achat et une météo contraire sur la seconde partie de l'année 2023. Cette performance, obtenue grâce à une politique volontariste de croissance dans l'alimentaire porte ses fruits. Par ailleurs, les acquisitions réalisées fin 2022 ont donné lieu à des ouvertures de magasins qui performent grâce à la Boulangerie-snacking. En Jardinerie, les passages en franchise de 22 nouveaux magasins nous permettent de renforcer l'ancrage local des coopératives agricoles sur leurs territoires. Enfin, toujours préoccupé par les problématiques de pouvoir d'achat de nos clients, nous avons poursuivi le développement de nos marques exclusives permettant d'allier ainsi une qualité élevée et une accessibilité prix. Nous continuons également à mettre en oeuvre notre stratégie de construction d'un modèle de distribution durable, alternative et responsable".