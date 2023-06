Teract ajuste ses perspectives financières annuelles

(Boursier.com) — Compléments d'informations et mises à jour apportés par TERACT concernant la durée de son exercice annuel 2022-2023, ses perspectives financières annuelles 2022-2023 et son agenda financier prévisionnel jusqu'à fin décembre 2023

TERACT souhaite apporter des compléments d'information sur le communiqué de presse sur le chiffre d'affaires consolidé du S1 2022-2023, publié le 16 février 2023, s'agissant de :

La durée de l'exercice annuel en cours (social et consolidé) ;

Les perspectives financières ;

L'agenda prévisionnel des prochains événements et publications financières.

Durée de l'exercice annuel en cours (social et en consolidé)

Initialement, 2MX Organic (devenu TERACT) clôturait son exercice social au 30 septembre de chaque année. Dans le cadre du rapprochement entre 2MX Organic et InVivo Retail (filiale à 100% du groupe InVivo) intervenue le 29 juillet 2022 et dans un souci d'harmonisation et d'intégration de la société 2MX Organic dans le périmètre de consolidation du groupe InVivo, la date de clôture de l'exercice social a été modifiée pour être fixée désormais au 30 juin de chaque année, au lieu du 30 septembre. Il en résulte que l'exercice social en cours de TERACT qui a démarré le 1er octobre 2021 a une durée exceptionnelle de 21 mois (1er octobre 2021 au 30 juin 2023).

Cependant, du point de vue des normes IFRS et eu égard aux états financiers consolidés de TERACT, l'exercice comptable de référence est celui d'InVivo Retail qui a la qualité d'entité consolidante sur le plan comptable. Ainsi, InVivo Retail ayant clôturé son dernier exercice comptable au 30 juin 2022, les états financiers consolidés de TERACT ont pour ouverture le 1er juillet 2022 et sont d'une durée de 12 mois (1er juillet 2022 au 30 juin 2023).

Perspectives financières

Dans un contexte de poursuite durant le second trimestre 2023 des tensions inflationnistes et des pressions sur le pouvoir d'achat, les prévisions financières pour l'année 2022-2023 (sur 12 mois glissant) clôturant au 30 juin 2023 initialement communiquées au marché devraient s'inscrire en légère évolution :

- Chiffre d'affaires compris entre 880 et 910 ME (vs supérieur à 870 ME) et EBITDA ajusté compris entre 95 et 105 ME (vs 105 ME), soit un taux de marge d'EBITDA ajusté compris entre 10,4% et 12% (vs 12%) ;

- Dépenses d'investissement hors croissance externe ramenées à environ 3,5% du chiffre d'affaires (vs 5% du chiffre d'affaires) ;

- Free cash-flow compris entre 60 ME et 65 ME (vs 60 ME).

Sur les prochains mois, TERACT va poursuivre ses efforts sur les coûts, l'intégration des sociétés nouvellement acquises et de leurs personnels et le rééquilibrage de la saisonnalité de son modèle, l'essentiel des résultats étant aujourd'hui encore réalisés sur les mois d'avril, mai et juin. TERACT va continuer à accélérer le déploiement de son modèle digital et d'une offre innovante assortie de marques uniques et différenciantes. Le Groupe s'appuie pour cela sur les puissantes ressources des coopératives agricoles du groupe InVivo et sur la taille et la complémentarité de ses enseignes et de son réseau de magasins.

Par ailleurs TERACT diffusera un communiqué rendant public l'état de ses discussions avec le Groupe Casino sur le projet de partenariat envisagé à l'expiration de la période de discussions exclusives fixée au 8 juin 2023 au soir.

Agenda prévisionnel des prochains événements et publications financières

-27 juillet 2023 (avant Bourse) : Chiffre d'affaires annuel 2022-2023 (1 er juillet 2022 au 30 juin 2023)

-19 octobre 2023 (avant Bourse) : Résultats annuels 2022-2023 (1er juillet 2022 au 30 juin 2023)

-15 décembre 2023 : Assemblée Générale.