Teract admis au sein de nouveaux indices Euronext

(Boursier.com) — TERACT se réjouit d'annoncer son admission dans les échantillons composant les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable. Cette décision, qui a été prise par le Conseil Scientifique des Indices d'Euronext intervient à la suite de la révision trimestrielle des indices Euronext Paris en date du 08 décembre 2022.

Elle peut être consultée via le lien suivant :

https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-announces-december-2022-quarterly-review-results-cacr.

TERACT (ex-2MX Organic) est cotée depuis le 1er août 2022 sur le segment professionnel d'Euronext Paris. Euronext est la principale place boursière de la zone euro avec un bassin de plus de 6.200 investisseurs institutionnels, permettant aux entreprises de financer leur croissance.

Plus de 800 sociétés sont cotées à Paris, qui est le marché de référence pour les Licornes de la Tech française et les entreprises de croissance.