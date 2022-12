(Boursier.com) — Suite à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence, TERACT a finalisé la prise de contrôle exclusive de Boulangerie Louise. TERACT détient 74,56% du capital de Boulangerie Louise, son fondateur Laurent Menissez conservant le solde.

Boulangerie Louise est le premier acteur de la boulangerie artisanale dans le nord et le nord-ouest de la France. Troisième réseau à l'échelle nationale, Boulangerie Louise rassemble plus de 1.500 collaborateurs sur 129 boulangeries artisanales. Boulangerie Louise a réalisé un chiffre d'affaires de 88 ME à fin 2021 et sera consolidée par intégration globale à compter du 1er décembre 2022.

TERACT souhaite faire de Boulangerie Louise un leader national de la boulangerie artisanale et ambitionne un plan important de développement et de consolidation s'inscrivant dans une dynamique de création de filière durable. Boulangerie Louise sera également un atout majeur dans le développement du nouveau concept alimentaire intégrant des boulangeries artisanales.