Tera : retenu par Senseware pour équiper des bureaux aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Les capteurs de mesure de la qualité de l'air de Groupe Tera ont été sélectionnés par Senseware, fournisseur de solutions pour bâtiments intelligents, dans le cadre d'une collaboration avec un des leaders de l'immobilier de bureaux aux Etats-Unis.

Depuis le début de la pandémie, ce promoteur leader, propriétaire et gestionnaire d'immeubles de bureaux de classe A aux Etats-Unis, a fait de la sécurité sanitaire des occupants de ses bâtiments une priorité absolue. En s'associant avec Senseware, la société a intégré des capteurs dans les conduits d'air de ses bureaux pour mesurer les taux de CO2 et d'autres particules fines. Ainsi, le capteur de particules fines Next-PM de Groupe Tera sera déployé et intégré en 2022 dans tous les bâtiments du Groupe, soit près de 5 millions de m2, dans le cadre de sa stratégie de construction saine. Les capteurs sont associés à la plateforme IoT de Senseware afin de mesurer en temps réel la qualité de l'air intérieur, permettant ainsi la reconfiguration de tous les paramètres à distance et en temps réel.

Récemment testés par le South Coast Air Quality Management District (AQMD) en Californie, référence mondiale en termes de normes de performance des capteurs de qualité de l'air, les capteurs Next-PM de Groupe Tera ont démontré d'excellents résultats. Testés parallèlement avec des instruments de la Federal Equivalent Method (FEM) mesurant les mêmes polluants (GRIMM EDM 180 & Teledyne API T640), les capteurs ont montré de fortes corrélations avec les données FEM T640 correspondantes (0,97 < R2 < 0,99) pour la mesure des PM2.5 et de la moyenne sur 24h.